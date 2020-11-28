المغرب يُسجل 4412 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم السبت، تسجيل 4 آلاف و412 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 349 ألفا و688 حالة.
الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية، بلغ 3 ملايين و570 ألفا و482 حالة، منذ بداية انتشار
وأضاف البيان بأنه تم تسجيل 50 حالة وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 5739 حالة، كما جرى تسجيل 5 آلاف و538 حالة شفاء إضافية؛ ليبلغ إجمالي حالات التعافي 289 ألفا و574 حالة.
وتعمل الحكومة للحصول على عدد
وتتوقع الحكومة أن تستغرق عملية التحصين نحو 3 أشهر.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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