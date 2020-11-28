اليونان تُسجل 1747 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اليونانية اليوم /السبت/ تسجيل 1747 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و121 وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة السابقة.

ونقلت صحيفة كاثميريني اليونانية على موقعها الإلكتروني عن وزارة الصحة القول إن العدد الإجمالي لحالات الوفاة بلغ 2223 بعد تسجيل الحالات الجديدة أمس بينما بلغت إجمالي حصيلة الإصابات 103 آلاف و34 حالة. بلغ 2223 بعد تسجيل الحالات الجديدة أمس بينما بلغت إجمالي حصيلة الإصابات 103 آلاف و34 حالة.

وأفادت الوزارة بأن هناك 606 حالات متصلة بأجهزة التنفس الصناعي. وفي وقت سابق أمرت الحكومة اليونانية، بإغلاق البلاد لمدة ثلاثة أسابيع لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد. يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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