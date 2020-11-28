اليونان تسجل 121 إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - سجلت اليونان 121 حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم السبت في رقم قياسي جديد بينما اكتظت أسرة الرعاية الفائقة بمرضى "كوفيد-19" في شمال البلاد حيث تعاني المستشفيات من التكدس.

وسجلت السلطات الصحية 1747 حالة إصابة بـ"كوفيد-19" اليوم وهو ما يرفع إجمالي عدد الحالات منذ ظهور أول حالة في فبراير إلى 103034 حالة. وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 2223 حالة.

وقال رئيس الوزراء كرياكوس ميتسوتاكيس لإذاعة محلية "عيد الميلاد هذا العام سيكون مختلفا للغاية".

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