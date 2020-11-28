

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم السبت عن تسجيل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 210709 حالات، حسبما أفادت وكالة أنباء (بترا) الأردنية.

وقالت الوزارة في الموجز الإعلامي اليومي إنه تم تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 2626 حالة، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 2373 حالات شفاء في العزل المنزلي والمستشفيات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 142710 حالات.

وأوضحت الوزارة أنه تم إجراء 17755 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن 2505316 فحصاً.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من 20 شخصاً، إضافة إلى متابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى فيروس كورونا وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم.





كانت هذه تفاصيل خبر الأردن يسجل 3108 إصابات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.