الشرطة الإسبانية تعتقل مهربي مخدرات في البحر المتوسط

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قالت الشرطة الإسبانية، اليوم السبت، إنها اعتقلت عصابة من مهربي المخدرات بعد مطاردة مثيرة بالزوارق السريعة لمسافة زادت على 100 ميل في البحر المتوسط حاول المهربون خلالها إلقاء أكياس الحشيش في المياه.

وظهر في مقطع فيديو صورته طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة خلال المطاردة التي استمرت خمس ساعات في الأسبوع الماضي مهربون مقنعون يلتقطون صوراً ويلوحون للشرطة.

وألقي القبض في وقت لاحق على أفراد العصابة الخمسة بعد أن اعترض زورق دورية تابع للجمارك زورقهم السريع قبالة ساحل قرطاجنة في جنوب إسبانيا.

وصادرت الشرطة كمية حشيش تزن طنين كانت مخبأة في 66 حزمة كانت العصابة تعتزم تهريبها من المغرب إلى بلنسية في إسبانيا.

وبدأت المطاردة عندما رصدت طائرة الشرطة الهليكوبتر الزورق السريع الذي يبلغ طوله 14 متراً والمزود بمحركين قوة كل منهما 300 حصان قبالة ساحل قرطاجنة وعليه أجولة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان "قام أفراد من الشرطة والجمارك في عملية مشتركة باعتقال خمسة أعضاء (في عصابة) كانوا على زورق مخدرات بعد مطاردة في عرض البحر حاولوا خلالها إلقاء المخدرات التي كانت في الزورق في الماء".



