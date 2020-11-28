لبنان يسجل 1696 إصابة بفيروس كورونا

سيف اليزيد - ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ 19) في لبنان إلى 125637 إصابة بعد تسجيل 1696 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 991.

وأعلنت وزارة الصحة العامة اللبنانية في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا" اليوم السبت، أنه تم تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينها 1690 من بين المقيمين و 6 من بين الوافدين ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 125637 منذ 21 فبراير الماضي.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 991 منذ 21 فبراير الماضي.

ويجري حالياً تنفيذ قرار مجلس الوزراء اللبناني الذي يقضي بالإقفال التام للبلاد لمدة أسبوعين ابتداءً من الرابع عشر من نوفمبر الحالي، وذلك بناءً على توصية من المجلس الأعلى للدفاع، وبعد تخطّي أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الخطّ الأحمر، ووصول القدرة الاستيعابية للقطاع الاستشفائي إلى خطها الأحمر أيضاً.

وقامت وزارة الصحة اللبنانية بتجهيز المستشفيات الحكومية خلال فترة الإقفال العام بالمزيد من الأسرة المخصصة لاستقبال مرضى كورونا.

واستثني من الإقفال القطاعات الحيوية، وعلى رأسها "المطاحن والأفران وكل ما له علاقة بتخزين وتصنيع المنتجات الغذائية والزراعية والمصارف والجيش وقوى الأمن ووزارة الصحة والمستشفيات والمستوصفات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد".

كما استثني من قرار الإقفال "كل ما يرتبط بالصناعة والاستيراد والتصدير ونقل البضائع والمحاكم".



