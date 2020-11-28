جبهة شباب الصحفيين المصريين يوجهون رساله ناريه إلى العميل  المصري الخائن "حسام بهجت"

وجهت جبهة شباب الصحفيين المصريين رساله ناريه إلي العميل المصري خائن الوطن حسام بهجت وغيرة من حاملي لواء المشروع الإخواني الإرهابي لنشر الفوضي في مصر الذين لا يكفون عن ترديد الأكاذيب والشائعات كما يأمرهم بة أسيادهم في الخارج، مؤكدة الجبهة علي ان اكاذيبهم طوال الفترة الماضية تستهدف التشكيك في الجهد المشهود في السجون لية؟.عشان الاسياد عايزين كدة!!

وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في تصريحات صحفية: ياحسام بهجت هي السجون برضه إللي سيئة السمعة؟! إلي هذه الدرجة فقدت القدرة على التمييز واغوتك حفنة من الدولارات لإرضاء الاسياد وأذنابهم من الإرهابيين.

أضاف طوالة: أيها العميل اعلم أنة لا يوجد بالسجون إلا من يقضي عقوبة بناء على أمر قضائي وبموجب القانون أم أنك نسيت القانون.

وأشار رئيس الجبهة إلي ان المصريين الشرفاء الغيورين على وطنهم يتساءلون لماذا امثالك خارج السجون وأنت الأجدر بها جزاء مجاهرتك بالعمالة ليل نهار؟ بل يناشدون المسئولين في البلد بأن تكون داخل تلك السجون حتى تستطيع أن تروج ادعاءاتك وتختبر مزاعمك المضللة.، والسؤال الذي يفرض نفسه الآن هل لا يوجد عقاب رادع لعبيد الدولار واليورو.وما هو مصير الأموال التي تقاضوها إزاء عمالتهم.