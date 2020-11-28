وزير الخارجية “بوريطة” يهنئ مجلس النواب الليبي على نجاح الاجتماع التشاوري بطنجة- فيديو

هنأ وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم السبت، أعضاء مجلس النواب الليبي على نجاح الإجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب الليبي والدي إنعقد بمدينة بطنجة خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 28 نونبر الجاري.

وأوضح وزير الخارجية المغربي، على هامش البلاغ الختامي لأعضاء مجلس النواب، أن حضور أكثر من 120 نائبا يشكل نجاحا للاجتماع التشاوري لأعضاء مجلس النواب والدي حضرو بمسؤولية وروح وطنية.

وأكد ناصر بوريطة، أن مخرجات الإجتماع التشاوري ستكون نقطة تحول في المسار السياسي الليبي، مشيرا إلى أن المغرب سعيد بمواكبة هدا الإجتماع، متمنيا أن يكون نقطة إنطلاق ليلعب المجلس دوره كاملا.

وأكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي بمدينة طنجة، على الالتزام بإجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس.