الليغا.. ريال مدريد يواجه ديبورتيفو للاقتراب من صدارة الدوري

يستقبل الفريق الملكي ريال مدريد فريق ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن منافسات الجولة الـ11 من عمر الدوري الإسباني “لليغا”.

ويدخل مدرب الملكي الفرنسي زين الدين زيدان، مباراة اليوم، مفتقدا لخدمات المهاجم الفرنسي بنزيمة وسيرجيو راموس وداني كارفاخال وألفارو أودريوزولا، بسبب الإصابة باللإضافة إلى غياب “لوكا يوفيتش” المصاب بفيروس كورونا.

ويسعى ريال مدريد تحقيق الفوز في هده المبارة والإقتراب أكثر من صدارة الدوري الإسباني بعدما أضاع 5 نقاط بتعادله أمام فياريال وخسارة أمام فالنسيا.

هدا ويحتل الفريق الملكي المركز الـ4 في ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 17 نقطة، فيما يحتل فريق “ألافيس” المركز الـ15 بمجموع 10 نقاط.