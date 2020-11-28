شكرا لقرائتكم خبر عن احتجاز 60 شخصا خلال احتجاج ضد الإغلاق في لندن والان نبدء بالتفاصيل
وكتبت شرطة العاصمة في لندن عبر موقع تويتر بعد ظهر اليوم السبت: "نتوقع أن يرتفع هذا العدد. ونواصل حث المواطنين على العودة إلى ديارهم".
وبموجب القواعد الحالية، لا يسمح للمقيمين في إنجلترا بمغادرة منازلهم إلا لأسباب قاهرة مثل العمل أو التسوق أو رعاية أقاربهم.
ولا تتضمن الاستثناءات المسموح بها المظاهرات. وسار المشاركون، دون أن يراعي معظمهم التباعد الاجتماعي أو وضع الأقنعة الواقية، عبر وسط لندن اليوم السبت.
وجاء الاحتجاج في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة البريطانية عن 15871 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا حتى صباح اليوم السبت. وقال المسؤولون أيضا إن 479 شخصا آخرين توفوا في غضون 28 يوما من ظهور نتيجة إيجابية لفحص فيروس كورونا حتى اليوم.
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