شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 4412 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 4412 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 349688. وأوضحت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 50 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 5739، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 298574.

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