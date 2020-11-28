شكرا لقرائتكم خبر عن إيسيسكو: القضاء على الجائحة يتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح في كلمته خلال اجتماعات الدورة 47 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد حالياً بمدينة نيامي عاصمة جمهورية النيجر، أن منظمة إيسيسكو كانت حاضرة، واستشعرت هذه الجائحة كفرصة لتثبيت موقعها على المستوى الدولي، حيث أطلقت وفي وقت مبكر مجموعة من المبادرات الإستراتيجية، تهدف كلها إلى دعم جهود الدول الأعضاء من أجل تخفيف وطأة آثار الجائحة.
وبعد أن أشار إلى جملة هذه المبادرات، دعا الدول المشاركة في المؤتمر إلى المزيد من دعم التحالف الإنساني الشامل، لتمكينه من تحقيق أهدافه في المرحلة المقبلة، حيث يشمل برنامجه التنفيذي مجموعة من المشاريع الميدانية والأنشطة المتخصصة، وانضمت له عدة دول أعضاء ومنظمات إقليمية ودولية، وحظي بإشادة عدد من قادة الدول الأعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر إيسيسكو: القضاء على الجائحة يتطلب مضاعفة الجهود وتكامل الأدوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.