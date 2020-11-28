الرئيس المصري يصل إلى جنوب السودان في زيارة هي الأولى من نوعها

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إلى دولة جنوب السودان في زيارة هي الأولى من نوعها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، حسبما أفاد موقع "بوابة الاهرام" اليوم، إن سلفا كير رئيس جنوب السودان كان في استقبال السيسي، لدى وصوله بمطار جوبا الدولي.

وتشهد الزيارة عقد قمة مصرية - جنوب سودانية، تتناول مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتنموي، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين، وتعزيز أطر التعاون بينهما.

ويبحث السيسي وسلفا كير في مدينة جوبا أيضا أهم التطورات السياسية الخاصة بالقضايا الإقليمية والقارية ذات الاهتمام المشترك.





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