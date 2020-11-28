حظر تجول في واسط العراقية بعد مقتل 3 متظاهرين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فرضت السلطات العراقية في محافظة واسط، اليوم السبت، حظرا للتجول بعد مقتل 3 متظاهرين في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب.

وجاءت الاشتباكات في المحافظة الواقعة جنوبي العراق، عقب اقتحام قوات الأمن ساحة للتظاهر وسط مدينة الكوت ورفع خيم المعتصمين.



يأتي ذلك في وقت فرضت سلطات الأمن حظراً للتجول على حركة المارة والدراجات البخارية لتدارك تطورات الأوضاع والسيطرة على الموقف في المحافظة.

وقال مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365"، إن "3 متظاهرين قتلوا حتى الآن في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، أحدهم توفي بإضرام الناس بنفسه، والثاني قتل بعدما دهسته سيارة لقوات مكافحة الشغب، والثالث قتل بقنبلة مسيلة للدموع".

وأضاف المصدر أن "السلطات الأمنية فرضت حظر التجول الشامل في أرجاء المحافظة لإشعار آخر للسيطرة على أعمال العنف والمواجهات".

وأفاد مصدر أمني عراقي، في وقت سابق اليوم السبت بـ"وفاة متظاهر متأثراً بحروق، إثر إقدامه على إحراق نفسه في وقت مبكر من فجر اليوم".

وقال المصدر لـ"الخليج 365"، إن "المتظاهر الذي أقدم على إحراق نفسه، في وقت مبكر من فجر اليوم، في ساحة اعتصام محافظة واسط، إثر تحرك القوات الأمنية نحو الساحة لرفع خيام الاعتصام، توفي ظهر اليوم السبت".

وتحولت شوارع مدينة الكوت إلى ساحة مواجهات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب العراقية بعد اقتحام الأخيرة، فجر اليوم السبت، ساحة الاعتصام بالمدينة وقيامها برفع خيام المعتصمين.

وجاءت هذه التطورات بعد يوم واحد من مهاجمة أنصار زعيم التيار الصدري، متظاهرين معتصمين في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار ما أدى لسقوط قتلى وجرحى.