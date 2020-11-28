السيسي وسلفاكير يشدّدان على ضرورةالاتفاق الملزم بشأن سد النهضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيسا مصر وجنوب السودان، عبد الفتاح السيسي، وسلفا كير، اليوم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ومتوازن حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي. وشدد الرئيسان، وفق ما أفاد الناطق باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، عبر صفحته على «فيسبوك»، على ضرورة تعزيز التعاون بين دول حوض النيل على نحو يحقق المصالح المشتركة لشعوب كل دوله وتجنب الإضرار بأي طرف. وقال الناطق، إن السيسي وسلفا كير عقدا في جوبا جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، إذ وصف سلفا كير زيارة الرئيس المصري إلى جوبا بـ «التاريخية».



وأشاد كير بالجهود المصرية الساعية نحو المساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في جنوب السودان، وتقديم كل سبل الدعم له وتوفير المساعدات الإنسانية، مؤكداً وجود آفاق رحبة لتطوير التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما على الصعيد الاقتصادي.

وأوضح الناطق أن السيسي أكّد أن زيارة جنوب السودان للمرة الأولى، تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشدداً على حرص مصر على نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفني وبرامج بناء القدرات للكوادر في جنوب السودان بمختلف القطاعات. ووفق الناطق، عرض كير تطورات تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، مثمناً التحركات المصرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية لشرح طبيعة التحديات التي تواجه جنوب السودان، وتأكيد أهمية دعم الاستقرار والمصالحة الوطنية في البلاد، وحضّ المجتمع الدولي على الوفاء بتعهداته والتزاماته تجاه جنوب السودان.

بدوره، أكد السيسي دعم مصر الكامل وغير المحدود لجهود حكومة جنوب السودان في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد كامتداد للأمن القومي المصري، مشيراً إلى أهمية البناء على قوة الدفع الحالية على الساحة السياسية في جنوب السودان، وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كل الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام. وأشاد السيسي، بجهود سلفا كير في الوساطة بين حكومة السودان والفصائل الثورية، وهي الجهود التي تكللت بنجاح بالتوقيع على اتفاق سلام جوبا خلال أكتوبر الماضي.