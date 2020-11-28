شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب: سأغادر البيت الأبيض إذا صدق المجمع الانتخابي على فوز بايدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 نوفمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس إنه سيغادر البيت الأبيض إذا صوت المجمع الانتخابي لصالح الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن.



وفي تصريح يعتبر الأقرب إلى إقراره بالهزيمة، قال ترامب إنه إذا صدق المجمع الانتخابي على أن بايدن هو الفائز في الانتخابات فسوف يغادر البيت الأبيض.

ومن المقرر أن يجتمع المجمع الانتخابي في 14 ديسمبر كما أن من المقرر تنصيب بايدن في 20 يناير .