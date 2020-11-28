آبي أحمد: نواجه استفزازاً من متمردي تيغراي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بحث رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، أمس، مع مجموعة من مبعوثي الاتحاد الأفريقي تطورات الصراع في إقليم تيغراي، شمال إثيويبا، والذي يهدد استقرار منطقة القرن الأفريقي بأكملها.وضم وفد الاتحاد الأفريقي رئيسة ليبيريا السابقة إلين جونسون سيرليف، ورئيس موزمبيق السابق جواكيم تشيسانو، ورئيس جنوب أفريقيا السابق كجاليما موتلانتي.



وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي في بيان إن آبي أحمد أطلع الوفد على العمليات العسكرية التي تجري حالياً لاستعادة سيادة القانون في إقليم تيغراي. وأضاف البيان أن رئيس الوزراء أوضح لمبعوثي الاتحاد الأفريقي أن حكومته حاولت وضع حد للصراع، ولكنها واجهت استفزازاً من جانب ما يسمى «جبهة تحرير شعب تيغراي».

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