شكرا لقرائتكم خبر عباس يزور مصر والأردن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول فلسطيني أمس أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيجري محادثات في الأردن ومصر في أول زيارة خارجية منذ أشهر.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ على تويتر «إن عباس سيلتقي اليوم ملك الأردن عبدالله الثاني، وغدا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للتباحث في آخر المستجدات السياسية الإقليمية والدولية».

وفي وقت سابق أعلن سفير فلسطين في مصر دياب اللوح، في بيان صحفي، أن عباس سيصل العاصمة المصرية القاهرة للقاء السيسي.

وقال اللوح «إن زيارة عباس إلى مصر تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، بما يعمل على مواجهة التحديات والتطورات السياسية».