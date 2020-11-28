شكرا لقرائتكم خبر محكمة بنسلفانيا ترفض طعن ترمب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكتب القاضي ستيفانوس بيباس «إن وصف الانتخابات بأنها غير عادلة لا يجعلها كذلك، إن الاتهامات تتطلب مزاعم محددة ثم أدلة، وليس لدينا هنا أي شيء من ذلك».ووصف بيباس، الذي عينه ترمب في المحكمة عام 2017، الانتخابات الحرة والنزيهة بأنها شريان الحياة للديمقراطية في البلاد.
ولم ترضخ جينا إليس محامية فريق ترمب للقرار، وزعمت على تويتر أن «الجهاز القضائي الناشط في ولاية بنسلفانيا يواصل التستر على مزاعم التلاعب الجماعي».
كانت هذه تفاصيل خبر محكمة بنسلفانيا ترفض طعن ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.