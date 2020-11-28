شكرا لقرائتكم خبر السودان: سد النهضة يؤثر على 70% من مشاريعنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف عضو وفد التفاوض السوداني في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي محمد عكود عن أن التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا الخلافية حول السد ليس صعبا.

ونقلت صحيفة (السوداني) أمس عن عكود قوله «إن إثيوبيا أحدثت بعض التغييرات في السد وفق رؤية السودان»، مشيرا إلى أن موقف السودان القاضي بعدم المشاركة في الاجتماع الأخير ليس وسيلة ضغط ، لكنه رأى ضرورة إعطاء دور أكبر للخبراء الأفارقة من أجل التوصل إلى اتفاق مرض للدول الثلاث.

وأشار إلى أن موقف السودان في سد النهضة واضح في التفاوض وينظر إلى مصلحة البلاد، مؤكدا على أن السودان لا يقف مع دولة ضد أخرى.

ولفت إلى أن عدم التوصل لاتفاق ملزم في الملء والتشغيل سيؤدي إلى أضرار كبيرة بخزان الروصيرص وما حوله، مشيرا إلى أن 70% من المشاريع الزراعية تعتمد عليه.

وفي المقابل، تصف مصر السد بالتهديد الوجودي لأنها تعتمد بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تلبية 95% من احتياجاتها المائية، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضرورة وجودية، إذا جرى تشغيله بكامل طاقته، سيكون المحطة الأكبر في أفريقيا لتوليد الكهرباء.

وسيوفر الكهرباء لـ65 مليون إثيوبي.