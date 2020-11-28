شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تكشف سبب إعادة حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» إلى الخليج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أمرت واشنطن حاملة الطائرات الأمريكية «يو إس إس نيميتز» مع مجموعتها من السفن الحربية بالعودة إلى منطقة الخليج، لكن ناطقة باسم البحرية الأمريكية نفت، السبت، أن تكون هذه العودة مرتبطة بأي «تهديدات» بعد اغتيال عالم نووي إيراني.

وتصاعد التوتر في المنطقة بشكل كبير بعد عملية اغتيال محسن فخري زادة الجمعة التي لم يتبنها أحد حتى الآن. وأفادت الناطقة باسم الأسطول الأمريكي الخامس، ريبيكا ريباريتش لفرانس برس، أن عودة مجموعة السفن الحربية الأربعاء بقيادة حاملة الطائرات «يو إس إس نيميتز» التي تعمل بنظام دفع بالطاقة النووية ليس مرتبطاً بأي «تهديدات محددة». وقالت في بيان: «لم تكن هناك تهديدات محددة أدت إلى عودة مجموعة حاملة الطائرات نيميتز الهجومية».

وأضافت ريباريتش أن «عودة نيميتز تتركز حول قدرة «سنتكوم» على البقاء في وضع الاستعداد والجاهزية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين». وقال البنتاجون في وقت سابق، إن المجموعة ستؤمن الدعم القتالي والغطاء الجوي مع سحب آلاف الجنود الأمريكيين من العراق وأفغانستان في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل بأمر من الرئيس دونالد ترامب. وسوف يتم سحب ألفي جندي من أفغانستان و500 من العراق، ما يجعل العدد المتبقي من الجنود المنتشرين نحو 2500 في كل بلد. وانضم الأسطول الذي تقوده نيميتز، إحدى أكبر السفن الحربية في العالم، إلى أستراليا والهند واليابان في مناورات مقررة في بحر العرب.

وأظهر حساب الأسطول الخامس على تويتر صوراً لمقاتلات تقلع من نيميتز للقيام بطلعات جوية السبت. وتتكون مجموعة حاملة الطائرات عادة من طراد وأسطول مدمرات وسرب طائرات مقاتلة.