زارجواسا: شباب الأهلي سيكون أول الكبار الفائزين على الشارقة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب ‏ أكد الإسباني جيرارد زاراجوسا مدرب شباب الأهلي جاهزية فريقه لمواجهة الشارقة، الاثنين، في قمة الجولة الثامنة من بطولة دوري الخليج العربي .

وقال زاراجوسا في المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة :سنخوض مباراة صعبة ونعتبرها من أهم المباريات في الدوري، وفريق الشارقة يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين ومدرباً جيداً، ونحن كذلك نمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين واستعددنا بصورة مثالية للمباراة.

‏وأضاف : استراتيجيتنا للمباراة تكمُن في تحقيق الانتصار وعدم استقبال مرمانا للأهداف، وكذلك الظهور بصورة مشرفة لجمهورنا بتقديم مباراة جيدة، ولاعبونا أكثر تركيزاً، ووضح ذلك خلال مباراتنا السابقة أمام عجمان. وتابع ‏زاراجوسا : الشارقة حقق الفوز على الفرق الموجودة في المراكز المتقدمة ، ونحن قادرون على تغيير هذا الاعتقاد، ويجب علينا التركيز مع فريقنا واللاعبون لديهم الحافز والدافع للفوز.

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