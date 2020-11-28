روسيا: عودة أكثر من ألفي لاجئ من أرمينيا إلى كاراباخ خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم /السبت/ أن ألفين و115 لاجئا عادوا من أرمينيا إلى قره باغ، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بمساعدة قوات حفظ السلام الروسية.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن 21 ألفا و83 لاجئا عادوا إلى منازلهم في الإقليم منذ 14 نوفمبر الحالي.



وأشارت إلى أن نظام وقف إطلاق النار، الذي تم فرضه بموجب بيان زعماء روسيا وأرمينيا وأذربيجان في 10 نوفمبر، لا يزال ساريا على امتداد خط التماس بين الطرفين الأرميني والأذربيجاني في المنطقة.



ولفت إلى أن العسكريين الروس يواصلون عملهم على تطهير الطرق العامة والمنازل والأراضي من الألغام والذخائر غير المنفجرة.

واندلعت الاشتباكات المتجددة بين أذربيجان وأرمينيا في الـ27 من سبتمبر الماضي، مع وقوع معارك عنيفة في منطقة ناجورنو كارا باخ المتنازع عليها بين البلدين.. وشهدت المنطقة أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين.