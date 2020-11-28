لبنان يُسجل 1696 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 125 ألفا و637 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي.سي. آر.)، التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.



وأشارت الوزارة - في بيان - إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة

ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فيإلى 991 حالة.



وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية، التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية؛ للكشف عن الإصابة بالفيروس، بلغ 11 ألفا و614 فحصا، تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

وفي وقت سابق ناشد رئيس حكومة

تصريف الأعمالالمواطنين الالتزام بإجراءات الإقفال ومعايير الوقاية بعدما كانت الحكومة قد نجحت عبر إغلاق عام مبكر في احتواء الموجة الأولى، إلا أن البلاد تسجل في الفترة الأخيرة معدلات إصابة قياسية على الرغم من عزل عشرات البلدات والقرى.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.