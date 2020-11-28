أعلنت وزارة الصحة الكوبية اليوم السبت تسجيل 63 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات السابقة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8173 حالة.
بينما تعافى من المرض 7554 حالة.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة برنسا لاتينا الكوبية - أن هناك 926 حالة نشطة بالفيروس و2382 حالة تحت المراقبة
وفي وقت سابق عزت الحكومة إلى حد كبير التراجع الذي حدث في الوفيات لمرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 إلى استخدام عقارين، ابتداء من أبريل، يبدو أنهما يساعدان في تهدئة رد
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن كوبا حققت نتائج طيبة في احتواء تفشي فيروس كورونا.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر كوبا تُسجل 63 إصابة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.