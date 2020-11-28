كوبا تُسجل 63 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكوبية اليوم السبت تسجيل 63 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات السابقة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 8173 حالة.



وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة برنسا لاتينا الكوبية - أن هناك 926 حالة نشطة بالفيروس و2382 حالة تحت المراقبة

بينما تعافى من المرض 7554 حالة.

وفي وقت سابق عزت الحكومة إلى حد كبير التراجع الذي حدث في الوفيات لمرضى الحالات الخطيرة من كوفيد-19 إلى استخدام عقارين، ابتداء من أبريل، يبدو أنهما يساعدان في تهدئة رد

الفعل الخطير لجهاز المناعة والذي يهاجم الأنسجة السليمة، وكذلك الفيروس الغازي.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن كوبا حققت نتائج طيبة في احتواء تفشي فيروس كورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.