تركيا تُسجل أكثر من 30 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم السبت، تسجيل 30 ألفا و 103 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد.



وأشارت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إلى أنه تم تسجيل 182 حالة وفاة، موضحة في الوقت ذاته أنه شفاء 3 آلاف و 611 حالة، ما يرفع حصيلة المتعافين من فيروس كورونا إلى 396 ألفا و227 شخصا.



وتشهد تركيا منذ أسابيع ارتفاعات كبيرة للإصابات والوفيات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع السلطات من جديد إلى تشديد الإجراءات الوقائية والقيود العامة لوقف تسارع انتشار المرض.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن على المطاعم ودور السينما وأنشطة تجارية أخرى أن تغلق أبوابها الساعة

العاشرة مساء في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد

وجاء الإعلان بعد أقل من أسبوع على تخطي تركيا عتبة 10 آلاف وفاة بالفيروس، ومع تزايد حالات الإصابات الجديدة في الشهر المنصرم.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.