التوزيع الجغرافي للإصابات الـ4412 بكورونا.. 58% في جهتي الرباط والدار البيضاء

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ4412 الجديدة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1783 حالة، من بينها 1401 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 793 حالة جديدة، منها 228 حالة بالقنيطرة. وبجهة سوس ماسة، سجلت 422 حالة، منها 230 حالة بأكادير. وبجهة الشمال، سجلت 388 حالة، منها 166 حالة بطنجة. وبجهة مراكش آسفي، سجلت 331 حالة، منها 219 بمراكش. وبجهة الشرق، سجلت 215 حالة، منها 81 حالة بوجدة. وبجهة كلميم واد نون سجلت 137 حالة، ثم 107 بجهة فاس مكناس، وبجهة درعة تافلالات سجلت 79 حالة، وسجلت 65 حالة بالعيون الساقية الحمراء، وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 56 حالة، وبجهة الداخلة وادي الذهب سجلت 36 حالة. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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