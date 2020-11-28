قالت مديرة إدارة التحصين واللقاحات والبيولوجيا بمنظمة الصحة العالمية، كاثرين أوبراين، “إن دراسات النماذج في ظل ظروف معينة تظهر أن حوالي 60 إلى 70 في المائة من سكان العالم بحاجة لأن يكونوا محصنين لوقف انتقال فيروس كورونا”.
وأضافت أوبراين، في تصريح صحفي اليوم السبت، أن هذا الأمر يعتمد على ما سيكون عليه أداء اللقاحات ونجاعتها في مواجهة الفيروس والقضاء عليه.
وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من احتمال حدوث موجة ثالثة من جائحة كورونا في أوروبا بداية سنة 2021.
يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا على مستوى العالم تخطى عتبة 61 مليونا، فيما تجاوز عدد الوفيات 1.4 مليون، وفقا لأحدث البيانات الواردة من جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر منظمة الصحة العالمية: 60 إلى 70% من السكان بحاجة إلى التحصين لمنع انتقال كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.