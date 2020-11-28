رؤساء الأحزاب دفعوا تكاليف رحلة الكركرات في طائرة خاصة من جيوبهم

دفع رؤساء الأحزاب الثمانية تكاليف الرحلة الجماعية إلى الكركرات من حسابهم الخاص، وفقا لما قال لموقع “اليوم 24″، عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة. وشملت التكاليف، كراء طائرة خاصة نقلت الوفد إلى الصحراء، ثم مبيت ليلة في فندق.

وكان وهبي بمعية نبيل بنعبد الله، تكلفا بالإجراءات اللوجستيكية لهذه الرحلة، وأيضا بكل تفاصيل النفقات المقررة. وبحسب المصدر ذاته، فإن رؤساء الأحزاب المعنية بهذه الرحلة، تقاسموا النفقات بالتساوي على بعضهم البعض.

ولم يكن هناك أي دخل لأي طرف رسمي خارج هذه الأحزاب، في تمويل مصاريف الرحلة. لكنه لم يحدد مبلغ هذه التكاليف. وجرى التنسيق بين رؤساء هذه الأحزاب الثمانية بشأن هذه الرحلة، ولم تتوسع لتشمل باقي رؤساء الأحزاب الأخرى.

ولم يوضح المتحدث سبب ذلك، لكنه قال إن التنسيق كان بين الثمانية فقط، وتوقف عن تلك الحدود. ولقد أثار غياب بعض رؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، مثل نبيلة منيب، الأمين العامة للحزب الاشتراكي الموحد، والمنسقة العامة لفيدرالية اليسار الديمقراطي، لغطا حول إبعادها من الوفد.