دراسة: 94% من السوريين بتركيا لا يريدون العودة إلى بلدهم بعد انتهاء الحرب

كشفت دراسة صادرة عن مركز أبحاث الهجرة في الجامعة التركية الألمانية، أن 94 في المئة من السوريين في تركيا لا يريدون العودة إلى سوريا بعد انتهاء الحرب.

ووفق للدراسة، التي تناولت أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا، فإن “نسبة السوريين الذين قالوا إنهم سيعودون إلى سوريا في حال انتهت الحرب، وتم تشكيل حكومة جديدة، بلغت 6 في المئة فقط، فيما يفضل 94 في المئة منهم البقاء في تركيا”.

وأفادت الدراسة، التي نشرت وسائل إعلام محلية بعض نتائجها، بأن عدد المواليد الجدد من السوريين في تركيا بلغ خلال سنة 2019 ما مجموعه 103 آلاف حالة ولادة جديدة، ليرتفع عدد المواليد السوريين في تركيا إلى حوالي 600 ألف طفل.

وأشارت إلى أن 680 ألف طفل سوري التحقوا بالمدراس التركية، ويتعلمون اللغة التركية، بينما لا يزال هناك 400 طفل سوري خارج المدارس.

وفي ما يتعلق ب “الرفض الشعبي التركي للوجود السوري”، تحدثت الدراسة عن أن 75 في المئة من الأتراك لا يقبلون بوجود السوريين، فيما يرفض 87 في المئة منهم منح السوريين حقوقا سياسية في تركيا.