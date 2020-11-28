البيان الختامي لاجتماع مجلس النواب الليبي في طنجة المغربية

السبت 28 نوفمبر 2020

أعلن أعضاء البرلمان الليبي في ختام اجتماعاتهم بمدينة طنجة المغربية التوصل لاتفاق يمهد لتوحيد المجلس المنقسم.



وقال أعضاء البرلمان الليبي في البيان الختامي لاجتماعاتهم، إنه تم الاتفاق على عدة خطوات وإجراءات لتوحيد المجلس وإنهاء حالة الانقسام، ومن بينها إجراء انتخابات برلمانية في إطار دستوري.

وأضاف البيان، أن الأعضاء اتفقوا أيضا على عقد جلسة التئام في غدامس بمجرد عودة الوفد إلى ليبيا، حيث سيتم الاتفاق على كافة القضايا المتعلقة بالمجلس ودوره.

وتابع، أن الجلسة في غدامس تستهدف إقرار كل ما من شأنه إنهاء الانقسام بمجلس النواب، وبما يمكنه من أداء استحقاقاته على أكمل وجه.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء أكدوا التزامهم بإنهاء الانقسام واحترام المجلس والدستور، والمؤسسات الدستورية، ومساندة ودعم المصالحة الوطنية، والالتزام بعقد الانتخابات العام المقبل، في إطار دستوري، ووفق ما أعلنت عنه الأمم المتحدة.