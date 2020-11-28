شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة المتحدة تسجل زيادة بوفيات كورونا تقترب من 50% خلال شهر والان نبدء بالتفاصيل

سجلت مستشفيات المملكة المتحدة قبل أسبوع 391 حالة وفاة بكوفيد- 19، بينما بلغ هذا الرقم قبل شهر في 28 تشرين أول/ أكتوبر، 248، مما يعني أن عدد الوفيات اليومية ارتفع بنسبة تقارب 50%.

وارتفع عدد الوفيات بسبب كوفيد- 19 في الـ24 ساعة الأخيرة في مستشفيات المملكة المتحدة بمقدار 370 حالة، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية .

وأكدت السلطات الصحية تسجيل 289 حالة وفاة في إنجلترا و 44 في اسكتلندا و 29 في ويلز وثمان حالات في أيرلندا الشمالية.

وبلغ العدد الإجمالى الرسمي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في المملكة المتحدة الليلة الماضية 57551 حالة بعد تأكيد 521 حالة وفاة.

وأصبحت المملكة المتحدة الشهر الجاري خامس دولة تتخطى عتبة 50 ألف حالة وفاة بسبب مرض كوفيد- 19الذى يسببه فيروس كورونا ، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك والهند.

وأعلن اليوم مستشفى رويال ستوك الجامعي ما وصفته الصحيفة بأنه "حادث كبير"، لدى وضع 38 مريضا بفيروس كورونا على أجهزة التنفس الاصطناعى .

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بالمملكة المتحدة أن 16064 مريضا بالفيروس يتلقون العلاج في المستشفيات في جميع أنحاء المملكة ، منهم 1456 على أجهزة التنفس الاصطناعى .