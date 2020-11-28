شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي: البدء في إجراءات إنشاء لجنة لمكافحة الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

أعلن رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي البدء في إجراءات إنشاء لجنة برلمانية خاصة بمكافحة الإرهاب، على أن يتم تحديد آلية عمل اللجنة بعد عرضها على البرلمان العربي في جلسته المقبلة، وذلك انطلاقًا من المخاطر المتصاعدة التي يُشكّلها الإرهاب والتنظيمات الإرهابية على أمن الدول والمجتمعات العربية، وتعزيزاً لدور البرلمان العربي في مكافحة هذه الظاهرة البغيضة والتصدي لهذه التنظيمات الإرهابية التي عانت منها الدول العربية.

وأوضح العسومي في بيان له اليوم أن الأهداف الرئيسية من إنشاء هذه اللجنة هي تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية العربية في مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية، ووضع خطة عمل لبناء قدرات البرلمانيين العرب في مجال مكافحة الإرهاب، وإعداد تقرير سنوي عن "حالة الإرهاب في العالم العربي" يتم فيه رصد الأعمال الإرهابية التي تتعرض لها الدول العربية ودراسة تطوراتها نوعياً وكمياً واقتراح السياسات والإجراءات الملائمة لمواجهتها، فضلاً عن إعداد قوانين استرشادية ورؤى إستراتيجية عربية لتطوير الجهود البرلمانية العربية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن مكافحة الإرهاب والتصدي للتنظيمات الإرهابية تمثل أحد الأولويات الرئيسية في خطة عمل البرلمان العربي في مرحلته القادمة، لافتاً النظر إلى أن استحداث هذه اللجنة ستمكّن البرلمان العربي من تطوير شراكات مؤسسية فعًّالة مع الكثير من الجهات الإقليمية والدولية المعنية بهذا الأمر لتبادل الخبرات معها وخاصة فيما يتعلق بالتدابير التشريعية لمكافحة ومنع هذه الظاهرة المقيتة، وهو ما سيمثل قيمة مضافة للجهود العربية المبذولة في محاربة الإرهاب.