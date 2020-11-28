أفاد مصدر أمني، السبت، باندلاع نزاع عشائري مسلح شمالي محافظة البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعاً عشائرياً مسلحاً اندلع قبل قليل في منطقة الشافي شمالي محافظة البصرة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية توجهت إلى المكان".
كانت هذه تفاصيل خبر اندلاع نزاع عشائري شمالي البصرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.