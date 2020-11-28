مانشستر سيتي يكتسح بيرنلي بخماسية نظيفة

سجل هدف التقدم مبكرًا، الدولي الجزائري رياض محرز في الدقيقة السادسة، قبل أن يواصل ثعلب الصحراء تألقه ويسجل الثاني في الدقيقة 22.

قبل نهاية الشوط الأول بـ4 دقائق، سجل بنيامين ميندي هدف مانشستر سيتي الثالث من تمريرة رائعة، للبلجيكي كيفين دي بروين، في الدقيقة 41.



في الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع بعد عمل جماعي رائع، في الدقيقة 66، قبل أن يختتم محرز الخماسية بالهدف الثالثه له في الدقيقة 69.

بهذه النتيجة يعود سيتي إلى طريق الانتصارات، ويرفع رصيده إلى 15 نقطة من 9 مباريات، بينما بيرنلي يواصل المعاناة ويبقى في المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط.

