2020-11-28 | 17:48
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أوضح الرئيس السابق للجنة الأولمبية الوطنية العراقية رعد حمودي، ان المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باجتماعه المنعقد في 25/11 الجاري "أكد موقف رسالة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي في 20/11 والتي لم يعترفا فيها بنتائج وإجراءات المؤتمر الانتخابي الأخير للأولمبية العراقية المنعقد في الرابع عشر من تشرين الثاني الجاري".
وأشاد حمودي بدور القضاء العراقي العادل، مبيناً ان "الاسرة الأولمبية العراقية تنظر بعين الاعتبار والثقة الى ما سيصدر من قرارات قضائية من شأنها تصويب المشهد الأولمبي العراقي وتطمين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي".
وختم حمودي حديثه قائلاً ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستبعث رسالة تطمين الى الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بانها ستتخذ التدابير والاجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ للأولمبية العراقيةانتماءها الدولي وإحترامها لما ورد في رسالة الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي في 20 تشرين الثاني الجاري".
كانت هذه تفاصيل خبر الاولمبية الدولية تؤكد عدم إعترافها بنتائج انتخابات نظيرتها العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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