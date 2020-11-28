الاولمبية الدولية تؤكد عدم إعترافها بنتائج انتخابات نظيرتها العراقية

وبين حمودي في بيان ان "الأولمبية الدولية طالبت برسالتها الأخيرة الجهات العراقية القضائية، واللجنة الأولمبية، بضرورة إتخاذ التدابير الوقائية التي من شأنها تصحيح الوضع الأولمبي العراقي".

وأشاد حمودي بدور القضاء العراقي العادل، مبيناً ان "الاسرة الأولمبية العراقية تنظر بعين الاعتبار والثقة الى ما سيصدر من قرارات قضائية من شأنها تصويب المشهد الأولمبي العراقي وتطمين اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي".



وختم حمودي حديثه قائلاً ان "اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية ستبعث رسالة تطمين الى الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي بانها ستتخذ التدابير والاجراءات القانونية اللازمة بما يحفظ للأولمبية العراقيةانتماءها الدولي وإحترامها لما ورد في رسالة الأولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي في 20 تشرين الثاني الجاري".