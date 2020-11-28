بيان رسمي يوضح حقيقة اندلاع حريق في مطار النجف

وقال الإدارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً كاذبة حول نشوب حريق في مطار النجف الاشرف الدولي".

ودعت الإدارة في بيانها، إلى "توخي الدقة والحذر في متابعة وتداول الأخبار".

