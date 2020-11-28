بيان رسمي يوضح حقيقة اندلاع حريق في مطار النجف

نفت إدارة مطار النجف الدولي، السبت، الأنباء التي تحدثت عن اندلاع حريق في المطار.
وقال الإدارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخباراً كاذبة حول نشوب حريق في مطار النجف الاشرف الدولي".
ودعت الإدارة في بيانها، إلى "توخي الدقة والحذر في متابعة وتداول الأخبار".
ودعت الإدارة في بيانها، إلى "توخي الدقة والحذر في متابعة وتداول الأخبار".
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