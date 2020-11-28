صالح والهيئة السياسية للتيار الصدري يؤكدان على دعم الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح والهيئة السياسية للتيار الصدري، اليوم السبت، على أهمية دعم الأجهزة الأمنية وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين.
وأضاف البيان، أنه "جرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، وتم التأكيد على أهمية الانتخابات النيابية المقبلة، وضرورة تحقق معايير النزاهة والشفافية ومنع التزوير والتلاعب، وإعادة ثقة الناخبين بالعملية الانتخابية لتكون معبّرة عن إراداتهم الحقيقية في اختيار ممثليهم".
وأشار إلى أنه "تم التأكيد على أهمية حفظ امن وسلامة المواطنين، وتعزيز مرجعية الدولة، ودعم الاجهزة الأمنية، وتطبيق القانون وحماية السلم والأمن المجتمعيين، وتلبية حاجات المواطنين".
وتابع البيان، أن "اللقاء بحث أيضا، الأوضاع الاقتصادية في البلد، وما تتطلبه من جهود وإجراءات تكفل دعم الاقتصاد الوطني ومكافحة الفساد وتنويع موارد الدولة من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية التي أحدثتها تداعيات وباء كورونا وانخفاض أسعار النفط العالمية".
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