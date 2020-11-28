شكرا لقرائتكم خبر عن مقاتلة روسية تعترض طائرة تجسس أمريكية فوق البحر الأسود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع قولها، السبت، إن روسيا سارعت في إرسال طائرة مقاتلة من طراز سوخوي-27، لاعتراض طائرة استطلاع أمريكية من طراز آر.سي-135، حلقت فوق المياه المحايدة في البحر الأسود.

وقالت روسيا، إن طائرتها الحربية عادت إلى قاعدتها بعد أن ابتعدت طائرة الاستطلاع الأمريكية عن الحدود الروسية. ووقعت حوادث مماثلة في المنطقة عدة مرات هذا العام.