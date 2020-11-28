شكرا لقرائتكم خبر عن العين يحصد الفوز الثاني في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خطف العين ثلاث نقاط ثمينة مسجلاً فوزه الثاني توالياً، عندما تغلب في الوقت القاتل على ضيفه الرائد 1-صفر، أمس السبت، على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية بالباحة، ضمن منافسات المرحلة السادسة من الدوري السعودي لكرة القدم.

وسجل البرازيلي جيترسون (90+2) هدف المباراة الوحيد.

ورفع العين رصيده إلى 6 نقاط وتقدم مؤقتاً للمركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد الرائد عند 10 نقاط في المركز الرابع.

وسيطر الحذر على معظم فترات الشوط الأول، وأضاع الرائد هدفاً عندما انفرد احمد الزين بالمرمى، قبل أن يفقد السيطرة على الكرة التي أمسكها أمين بخاري ببراعة (17).

ولاحت فرصة للعين لافتتاح التسجيل، لكن أحمد الرحيلي تصدى للكرة قبل أن تعود ويبعدها الدفاع لركنية (33).

وبعد مرور خمس دقائق على انطلاقة الشوط الثاني، انقذ بخاري هدفاً محققاً عندما تصدى لكرة عبدالله المقرن الانفرادية وحولها لركنية (51).

وواصل بخاري تألقه عندما طار لرأسية الصربي نيمانيا ميليتيتش وحولها بأطراف أصابعه لركنية (64).

وأكمل الرائد المباراة بعشرة لاعبين بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ومن ثم الحمراء للمغربي محمد فوزير (81).

وصدّ أحمد الرحيلي هدفاً محققاً عندما تصدى لكرة محمد فؤاد الانفرادية وألغى خطورتها (88).

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، خطف العين النقاط الثلاث عندما تابع جيترسون كرة مرتدة من العارضة ولعبها داخل المرمى.