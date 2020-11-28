شكرا لقرائتكم خبر عن النفط على أعتاب الـ 50 دولار.. 8% مكاسب أسبوعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تباينت أسعار النفط الجمعة، لكن حققت مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي قبيل اجتماع لمجموعة «أوبك بلس» في أوائل الأسبوع القادم. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، تسليم يناير/كانون الثاني، ليتحدد سعر التسوية عند 48.18 دولار للبرميل، في حين زاد عقد فبراير/شباط الأنشط إلى 48.25 دولار.

لكن خام غرب تكساس الوسيط نزل 18 سنتاً، ليغلق على 45.53 دولار للبرميل.

وصعد برنت 7.2% على مدار الأسبوع، بينما زاد غرب تكساس ثمانية بالمئة. وتدعمت الأسواق بأنباء مشجعة عن لقاحات محتملة للوقاية من «كوفيد ـ 19» من أسترازينيكا وشركات أخرى، غير أنه بزغت تساؤلات بخصوص لقاح أسترازينيكا، حيث أبدى عدة علماء تحفظات حيال نتائج التجارب.

وقال جيه بي مورجان: «في حين أن التوزيع الناجح للقاح سيكسر الحلقة بين انتقال العدوى وحركة الأفراد، فإنه حتى في ذلك الحين، من المرجح ألا يصل الطلب العالمي على النفط إلى معدلاته قبل الجائحة إلا في منتصف 2022». (وكالات)