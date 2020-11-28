شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام قياسية لرياض محرز بعد "الهاتريك" في شباك بيرنلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق مانشستر سيتي فوزاً كبيرا على ضيفه بيرنلي 5-0 في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي التي شهدت تألق لافت للجزائري رياض محرز الذي سجل"هاتريك".

وسجل محرز أهدافه الثلاث في الدقائق 6 و22 و69، في حين أكمل الفرنسي بينجامين ميندي (41) والإسباني فيران توريس(66) الخماسية.

وهو "الهاتريك" الثاني في تاريخ مشاركة رياض محرز في الدوري الإنجليزي بعد الأول الذي سجله في ديسمبر عام 2015 في شباك سوانزي عندما كان في صفوف ليستر سيتي.

كما سجل محرز أول " هاتريك" في قميص السيتي، وهدفه الخامس في شباك بيرنلي.

كما ان الهدف الثالث لمحرز هو رقم 102، الذي يساهم محرز في تسجيله خلال مشواره بالدوري الإنجليزي الممتاز، بواقع 61 هدفاً و41 تمريرة حاسمة.

وبذلك، أصبح محرز سادس لاعب إفريقي، يصل إلى هذه المئوية في البريميرليج، بعد الإيفواري ديدييه دروجبا، والتوجولي إيمانويل أديبايور، والنيجيري ياكوبو، والسنغالي ساديو ماني، والمصري محمد صلاح.

ورفع مانشستر سيتي ويرفع رصيده إلى 15 نقطة مع خوضه مباراة أقل، وهو ما يعني عودته القوية إلى المنافسة على لقب «البريمير ليج».

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