شكرا لقرائتكم خبر عن 1700 متحدث و100 ساعة حوارية في «سيتي سكيب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أكد مشاركون في قمة «سيتي سكيب» العقارية، النسخة الاستثنائية من معرض «سيتي سكيب» السنوي، الذي نظمته «إنفورما ماركيتس»، نجاح أعمال القمة التي تعد واحدة من أولى الفعاليات التي أقيمت بشكل فعلي، وركزت على الأعمال المباشرة بين الشركات على مدى يومين في مركز دبي التجاري العالمي، ضمن بيئة آمنة ونظيفة وصحية، تراعي معايير وبروتوكولات الأمان التام.

حضور واسع

شهدت القمة مشاركة ما يزيد على 1700 من الخبراء العقاريين والمتحدثين، إلى جانب نخبة من ممثلي القطاع الذين اجتمعوا لتطوير الأعمال، وبناء علاقات هادفة، وتبادل المعلومات خلال أكثر من 100 ساعة من المحادثات والنقاشات المتخصصة في المواضيع التي تهم القطاع العقاري المحلي والإقليمي.

وقالت ماجدة علي راشد، المدير التنفيذي لقطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «ترتبط دائرة الأراضي والأملاك في دبي بعلاقة شراكة مهمة مع قمة سيتي سكيب، وكان هذا الحدث وسيبقى منبراً محورياً يجمع المتخصصين والمنظمات العقارية المحلية والإقليمية والدولية، سعياً للتأثير بشكل إيجابي على القطاع. وتمثل هذه القمة منصة رائعة تنطلق منها مشاريع على غرار دليل التطوير العقاري الذي يعتبر نتاج تعاون مع جميع الجهات الحكومية وشبه الحكومية المعنية بالقطاع العقاري، لتوفير أداة مرجعية تسهم في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال في التطوير العقاري، وشرحها بشكل بسيط وبطريقة مفيدة، مع تحديد آليات توفيرها والمدة اللازمة لإنجاز كل خدمة وتكلفتها والجهة المسؤولة عن إنجازها.

وأضافت ماجدة: نتطلع من اليوم لفعالية العام المقبل التي تقام على أرض إكسبو 2020 الذي سيصبح أكبر مركز حيوي للأعمال في دبي، وبالتالي فإن الآليات التي نعتمدها لبناء وتعزيز العلاقات بين قطاعي العقارات العام والخاص، ستؤدي دوراً جوهرياً على صعيد الدائرة و«سيتي سكيب» ومدينة دبي والمنطقة بأسرها.

التحول الرقمي والابتكار

وسلط ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، الضوء على التحول الرقمي والابتكار الذي يدفع تطور عمليات الدائرة قدماً، ويسهل التعاملات العقارية للمشترين والبائعين المحليين والدوليين، بما في ذلك مبادرة جديدة لتصنيف المباني جرى إعدادها لإحداث نقلة نوعية على صعيد حساب الأسعار.

وقال المرّي في هذا الصدد: استثمرت دائرة الأراضي والأملاك في دبي بسخاء في مجال الذكاء الاصطناعي لتشغيل خدمات جديدة، منها على سبيل المثال التقييم الذكي وأعمال التدقيق الذكية. وسنواصل الارتقاء بهذا الزخم والدفع نحو زيادة هذه المبادرات التي تعزز من كفاءة ودقة جميع خدماتنا.

لقاءات

وعلى هامش القمة، استقبلت الدائرة من خلال قطاع تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري وفدًا عقاريًا أمريكيًا من خلال شركة سنتشري 21 الإمارات، إضافة إلى وفد مصري يمثل المجلس العربي لسيدات الأعمال. وتأتي هذه اللقاءات في إطار تعزيز التعاون بين الإمارات والدول الشقيقة والصديقة، ودعم التعاون والتنسيق بين القطاعين العام والخاص.

منصة مفيدة

وقال كريس سبيلر، مدير مجموعة سيتي سكيب لدى مؤسسة إنفورما ماركتس: ستسهم القمة في دفع عجلة نمو القطاع العقاري، من خلال تقديم منصة مفيدة يمكن من خلالها الرد على الأسئلة الصعبة، والبحث عن الحلول للتحديات التي تواجه القطاع في المستقبل.