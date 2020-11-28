استئناف محاكمة المتهمين فى هجوم مجلة شارلي إيبدو الأربعاء المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (د ب أ)
تستأنف محكمة فرنسية، الأربعاء المقبل المحاكمة المتعلقة بالهجوم الإرهابي على مجلة شارلي إيبدو، الفرنسية الساخرة، بعد تعليقها لعدة أسابيع.
وأعلن المدعي العام، المعني بمكافحة الإرهاب في باريس، اليوم السبت، أن صحة أحد المشتبه بهم الرئيسيين الذي يعاني من فيروس كورونا قد تحسنت.
وبعد تحقيق إضافي بعد غد، الاثنين، سيتعين اتضاح ما إذا كان سيتمكن المشتبه به من المثول أمام المحكمة شخصيا مرة أخرى.
ومن المتوقع أن يصدر حكم المحاكمة في 16 كانون أول/ ديسمبر.
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