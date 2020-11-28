بداية من 3 ديسمبر.. تشغيل خطوط جديدة لخدمة ركاب "أسوان – الإسكندرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل خطوط جديدة لخدمة ركاب "الإسكندرية - أسوان"، ابتداء من 3 ديسمبر المقبل.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، إنه استمرارًا للعمل على راحة جمهور الركاب، والنهوض بالخدمات المقدمة لهم تم تشغيل خدمة جديدة بين الإسكندرية وأسوان.

كما أجرت الهيئة تعديلًا على بعض المواعيد في خط "القاهرة - الإسكندرية".

وجاء جدول خطوط السكة الحديد بعد التعديلات كالتالي:

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