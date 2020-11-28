محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد البيان الختامي للاجتماع التشاوري لمجلس النواب الليبي في مدينة طنجة المغربية، على الالتزام بإجراء انتخابات في مدة لا تتجاوز العام من تاريخ التئام المجلس.

وجاء في البيان الختامي، اليوم السبت "الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع مخرجات الحوار الليبي كافة.. والالتزام بإجراء الانتخابات النيابية على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب الليبي".

وتابع "الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعمل على عودة المهجرين".

وعقد مؤخرًا اجتماعات ليبية في عواصم دولية لبحث الخروج من الأزمة الحالية باتباع الطرق السياسية.

واتفقت الأطراف الليبية على إجراء انتخابات لاختيار المناصب القيادية في الدولة بحلول ديسمبر 2021.

كانت هذه تفاصيل خبر الاجتماع الليبي بالمغرب: إجراء انتخابات نيابية خلال عام من التئام المجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.