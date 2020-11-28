تايلاند: إصابات كورونا تصل إلى 3966 حالة

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم السبت، ارتفاع الحصيلة الإجمالية للإصابات بفيروس "كورونا" في البلاد إلى 3966 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وافدة من الخارج وتم وضعهم قيد الحجر الصحي.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عن المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19) أن جميع الحالات الجديدة
وارتفع إجمالي حالات التعافي من المرض في البلاد إلى 3 آلاف و780 حالة، بينما توفي 60 شخصا منذ بداية الجائحة، ولا يزال هناك
وتحتل تايلاند المركز الـ151 من حيث حصيلة الإصابة بفيروس "كورونا" على مستوى العالم.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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