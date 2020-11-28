سنغافورة: إصابات كورونا تصل إلى 58 ألفًا و205 حالات

أعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم السبت ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات فيروس كورونا في البلاد إلى 58 ألفا و205 حالات بعد تسجيل ست إصابات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
اكتشافها في الحجر الصحي عند وصولهم وحالة من المجتمع المحلي.
وأوضحت الوزارة، حسبما نقلت صحيفة "توداي أونلاين" السنغافورية، أن الإصابات الجديدة تضمنت خمس حالات وافدة من الخارج تم
ولم تُسجل أيضا حالات وفاة جديدة ليظل إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا 28 وفاة بينما تعافى 58 ألفا و111 حالة.
وفي وقت سابق أعلنت وزارة
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
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