الجيش الليبي: اعتقال 7 إرهابيين من تنظيم القاعدة في المغرب بأوباري

أعلن الجيش الليبي تنفيذ عملية عسكرية في منطقة أوباري بالجنوب الغربي لليبيا، استهدفت أحد أوكار ما يسمى بـ "تنظيم القاعدة في بلاد المغرب"، وأسفرت عن اعتقال سبعة إرهابيين ينتمون لجنسيات مختلفة.
طارق بن زياد والكتيبة 116 مشاة نفذتا اليوم السبت عملية نوعية في منطقة أوباري "حي التراقين وحي الشارب" بالجنوب الغربي، استهدفت أحد أوكار تنظيم القاعدة الإرهابي في المغرب الإسلامي، جرى خلالها اعتقال 7 إرهابيين على رأسهم الإرهابي حسن الوشي، والإرهابي
وأوضح الناطق باسم الجيش اللواء أحمد المسماري - في بيان أوردته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن سرايا العمليات الخاصة التابعة للواء
وأكد مصادرة كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة والوثائق الخطيرة خلال العملية التي تأتي في إطار العمليات الأمنية الهادفة لمطاردة الخلايا الإرهابية التكفيرية والقضاء عليها وإنفاذ القانون وتأكيد هيبة الدولة على كامل إقليمها الجغرافي وتأمين مواطنيها وتحقيق الأمن القومي والمحافظة عليه.
كما شاركت في هذه المناورة فرق من سرايا الهاون والهاوز والدبابات وسلاح الكورنيت الموجه الذين عملوا كلا حسب موضعه والتعليمات المُناط بتنفيذها في هذه المناورة.
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