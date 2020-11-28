شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجل العراق 1606 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 548821 إصابة. وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 33 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12200, فيما تم تسجيل 2240 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 478537 حالة شفاء.

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